Mansur Yavaş elini öptürmedi eşi devreye girdi: Yaşlı hissediyormuş...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri zarar gören Malatyalı esnafa destek olmak için Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen dayanışma günlerini ziyaret etti.

Yavaş’a eşi Nursen Yavaş ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanvekili Yardımcısı Batuhan Demirel de eşlik etti.

Depremden zarar gören bölge esnafıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Yavaş, hem alışveriş yaptı hem de esnafın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

"KENDİSİNİ YAŞLI HİSSEDİYORMUŞ"

Yavaş'ın alanda ziyaretlerini sürdüğü sırada genç bir kızla diyaloğu izleyenleri güldürdü.

Elini öpmek için yönelen bir kıza Yavaş, "Olmaz, olmaz...Öptürmem" dedi.

Eşi Nursen Yavaş ise, Mansur Yavaş'a takılarak "Kendisini yaşlı hissediyormuş, ondan öptürmüyor" yanıtını verdi.