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  • Mansur Yavaş seçim mitinglerine başlayacağı yeri ve tarihi açıkladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu da etiketledi

Mansur Yavaş seçim mitinglerine başlayacağı yeri ve tarihi açıkladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu da etiketledi

ABB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, seçim mitinglerine başlayacağı yeri ve tarihi açıkladı...

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 21:31
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Mansur Yavaş mitinglere başlayacağı yeri ve tarihi açıkladı

Mansur Yavaş seçim mitinglerine başlayacağı yeri ve tarihi açıkladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu da etiketledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim propaganda faaliyetlerine başlayacağı için sandık günü olan 14 Mayıs'a kadar belediye olanaklarını kullanmayacağını duyurmuştu.

Mansur Yavaş, bu kez de seçim mitinglerine başlayacağı yeri ve tarihi açıkladı.

“ÇANAKKALE’DE BULUŞUYORUZ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu da mesajında etiketleyen Yavaş mesajında;  “Vatandaşlarımızla buluşmaya Türk milletinin geçilmez seddi, şehitlerimizin yüce mekanı, Kurtuluş Savaşımızın önsözü Çanakkale'den başlıyoruz.  

11 Nisan 2023 13.30 Çanakkale Belediyesi Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi Meydanı” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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