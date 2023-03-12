CHP’den flaş ‘Yavaş’ ve ‘İmamoğlu’ açıklaması: Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez...

tv100’de Talat Atilla ile Tamer Korkmaz'ın sunduğu Memleket programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu konuk oldu.

Kuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI DOĞALDIR"

-('Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır' sözleri) "Siyasetin bir kuralı var. En fazla vekili, oyu olan partinin genel başkanı başbakan olur. O feragat ediyorsa ikinci partiye teklif edilir. Normal olarak Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı otomatik olarak kabul edilmiş diye bekliyordum. Benim söylediğimde buydu. Ben ‘masayı dağıtırız’ demedim. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı doğaldır. Bu demokrasinin kuralıdır. Kemal Bey bunu istiyorsa kabul edilmiyorsa çok normal olarak demokrasinin gereği olarak dağılır, bunu söylemek istedim. Benim Millet İttifakı’nın diğer partilerine yönelik söylenmiş bir söz değildi.



"ONU SAYIN KILIÇDAROĞLU HİÇ YAPTIRMAZ"

- (Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı) Seçimleri kazandıktan sonra hemen 2 belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadığı zaman her iki belediyeyi AK Parti’ye kaptırmış olacağız. Onunla ilgili (2024’teki yerel seçim) Mart’taki süreye göre bir değerlendirme yapılacak. İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE ZAMAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK?

14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. "Belediyelerdeki yapılacak işler var" denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar."