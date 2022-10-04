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Marmara sallandı, Prof. Naci Görür "önemli" diyerek uyardı: Bu deprem 7.2'lik depremi beklediğimiz fay kolunda oldu

Dün gece saat 01.57 sıralarında Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi. Deprem uzmanı Prof. Naci Görür, gece yaşanan deprem hakkında sabah saatlerinde kritik bir açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 10:16
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Marmara depremle sallandı, Prof. Naci Görür uyardı: Bu deprem 7.2'lik depremi beklediğimiz fay kolunda oldu

Marmara sallandı, Prof. Naci Görür ''önemli'' diyerek uyardı: Bu deprem 7.2'lik depremi beklediğimiz fay kolunda oldu
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Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan verilere göre; Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin saati 01.57 olarak açıklanırken derinliği 19.2 km olarak bildirildi.

Deprem uzmanı Prof. Görür, söz konusu depremin Kumburgaz fay kolu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin küçük ancak yer bakımından çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Görür şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle."

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