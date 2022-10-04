Marmara sallandı, Prof. Naci Görür ''önemli'' diyerek uyardı: Bu deprem 7.2'lik depremi beklediğimiz fay kolunda oldu

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan verilere göre; Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin saati 01.57 olarak açıklanırken derinliği 19.2 km olarak bildirildi.

Deprem uzmanı Prof. Görür, söz konusu depremin Kumburgaz fay kolu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin küçük ancak yer bakımından çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Görür şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle."