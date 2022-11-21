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Uzay araçlarını tehdit eden tehlike ortaya çıktı

Bilim insanları uzay araçlarını tehdit eden tehlikeyi açıkladı. Bilim insanları ayrıca uzaktan saldırıların mümkün olmadığını belirtti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:43
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Bilim insanları uzay araçlarını tehdit eden tehlikeyi tespit etti

Uzay araçlarını tehdit eden tehlike ortaya çıktı
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Michigan Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi ve NASA araştırmacıları, uzay araçlarında, uçaklarda, enerji üretim sistemlerinde ve endüstriyel kontrol sistemlerinde kullanılan ağ teknolojisinde önemli bir güvenlik açığı keşfettiklerini açıkladı.

Michigan News'te yer alan habere göre, açığın ethernet veya TTE olarak bilinen bir ağ protokolünü ve donanım sistemini kötüye kullandığını duyurdu. Bu sistem, yaşam destek sistemleri gibi görev açısından kritik cihazların, yolcu Wi-Fi veya veri toplama sistemleri gibi daha az önemli cihazlarla aynı ağ donanımında bir arada bulunmasına olanak tanınmaktadır.

İki tür ağ trafiğinin aynı uç noktada birbirini etkilemesine asla izin verilmediği için on yıldan uzun bir süre güvenli kabul edilmekteydi. Araştırmacılar, başlangıçta ağ maliyetlerini düşürürken verimliliği artırmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Ancak araştırmacılar şimdi PCspooF adlı bir saldırıyla bu engeli aşmayı başardılar ve bunu "PCspooF: Compromising the Safety of Time-Triggered Ethernet" başlıklı bir makalenin parçası olarak kapsamlı bir şekilde tartışılma konusu oldu.

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