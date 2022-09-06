Bağcılar Belediyesi'nin 6 milyonluk ihalesini AKP’li eski başkan kazandı. Masada hep aynı kişiler, başkası oturamıyor

Bağcılar Belediyesi, 28 Temmuz tarihinde sosyal tesisler için gıda alımı ihalesine çıktı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, iki teklifin bulunduğu ihaleyi 6 milyon 15 bin lira ile Anaturya Organizasyon Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 15 Ağustos'ta sözleşme imzalandı. Gıda malzemeleri, 31 Aralık tarihine kadar belediyeye teslim edilecek.

Bağcılar Belediyesi'nin mart ayında gerçekleştirdiği gıda alımı ihalesini 720 bin TL'ye, mayıs ayında düzenlediği gıda ihalesini de 1 milyon 550 bin TL'ye aynı şirket almıştı.

ÖZEL SAMANYOLU LİSESİ MEZUNU

Merkezi Ankara'da bulunan şirketin sahibi Erkam Çömez, eski AKP Ankara Gençlik Kolları Başkanı. 1982 doğumlu Çömez, 2000 yılında Özel Samanyolu Lisesi’nden mezun oldu. Özel Samanyolu Lisesi, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından ilk OHAL KHK'si ile kapatılmıştı.

2007 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans eğitimini tamamladı. Siyasi hayatına 2005 yılında AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği ile başladı.

2008 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal İşler Başkanlığı görevini üstlendi. 2010 yılında da AKP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığı’na atanarak bir süre yöneticilik yaptı.