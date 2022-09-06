Bakanlık açıklaması olay olmuştu. Meral Akşener HDP konusunda net konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözleri de gündeme geldi.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP’nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

İl başkanlarının konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı." ifadelerini kullandı.