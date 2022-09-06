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Bakanlık açıklaması olay olmuştu. Meral Akşener HDP konusunda net konuştu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in "Millet İttifakı HDP’ye bakanlık verebilir" iddiasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz.” sözleriyle yanıt verdi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:45
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Meral Akşener HDP konusunda net konuştu. Bakanlık açıklaması olay olmuştu

Bakanlık açıklaması olay olmuştu. Meral Akşener HDP konusunda net konuştu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözleri de gündeme geldi. 

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP’nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

İl başkanlarının konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı." ifadelerini kullandı.

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Abbas
6.09.2022 11:55
Ya hdp eğer bu ülkeye demokrasi, adalet ve insan hakları getirilmesini yeterli bulmuyorsa, millet ittifakına oy vermesin, ha ben bunları Kürtlere vermem diyorsan oda olmaz  
 
AKM
6.09.2022 11:27
Bu tür poliamikleri aşmamız lazım eğer HDPde sıkıntı varsa kapatırsın tamamen oy vermem, veririm ayrı yasalar önünde herkes eşit bu güne gün adamlar mecliste geçmişebir bakın AKP kiminle ortaklıkyaptı  
 
oy yok
6.09.2022 10:59
o zaman bizden de sana oy yok  
 
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