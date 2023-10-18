Acun Ilıcalı yeni yarışma aldı. Survivor ve Masterchef’in pabucunu dama atacak. Kazanan 3 milyonu cebe indirecek

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya, birçok ülkede ilgiyle takip edilen zeka oyunu ‘The 1% Club’ı satın aldı. Programın 2024’ün ilk yarısında TV8'den yayınlanması planlanıyor.

Acun Ilıcalı yeni yarışma aldı. Survivor ve Masterchef’in pabucunu dama atacak. Kazanan 3 milyonu cebe indirecek

Egirisim'de yer alan habere göre, Survivor, Yetenek Sizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye, Masterchef gibi programları satın alarak Türkiye'de yayına sunan Acun Medya, yeni bir programı daha bünyesine kattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya, BBC Studios’un birçok ülkede ilgiyle takip edilen formatı ‘The 1% Club’ın yayın haklarını satın aldı.

2024'TE TV8'DEN YAYINLANACAK

Her bölümü 120 dakikadan oluşan 10 bölümlük formatın yapımına 2023’te sonlarında başlanacak. 2024’ün ilk yarısında yayınlanması planlanan program, TV8'de izleyiciyle buluşacak.

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"İZLEYİCİYLE PAYLAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

ACUNMEDYA CEO’su Ebru Atasav Tahrancı, konuyla ilgili verdiği demeçte, “BBC Studios’un birçok ülkede ilgiyle takip edilen formatı The 1% Club’ı Türk izleyicilerle buluşturacağımız için çok mutluyuz. Yarışma formatının uluslararası başarısı göz önüne alındığında, TV8’de yayınlanan eğlence formatlarımıza mükemmel bir ekleme yapmış olduk. Bu yeni yarışma formatımızı izleyicilerimizle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

THE 1% CLUB HAKKINDA

The 1% Club, halkın zekasını bilimsel bir araştırmayla test ediyor. Stüdyo seyircisinden oluşan 100 kişinin yer aldığı yarışma formatında, seyirciler yarışma boyunca bir dizi soruya cevap veriyor. Yarışmacıların büyük ödül olan 100 bin avroyu (yaklaşık 3 milyon lira) kazanabilmek için ülkenin yalnızca yüzde 1’inin cevaplayabileceği bir soruya yanıt vermeleri gerekiyor.

Seyirciyle ilk olarak Britanya’daki kanallardan ITV’de buluşan The 1% Club’ı komedyen Lee Mack sunuyor.

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