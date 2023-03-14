Ünlü çiftin Disneyland'da el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

Oyuncu Hande Erçel ile sosyetenin gözde bekârlarından Hakan Sabancı’nın ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Şile’de geçirdikleri hafta sonunun ardından Paris’e giden ikili, dönüşte havalimanında görüntülenmişti.

İlk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkan âşıklar, ilişkileriyle ilgili soruya “Her şey çok güzel gidiyor” yanıtını vermiş, ancak el ele tutuşmaktan kaçınmıştı. Çiftin Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Paris’in ardından Kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya’ya giden Erçel ve Sabancı’nın bir sonraki tatil rotalarının Londra olacağı öğrenildi.

Kaynak/Kelebek