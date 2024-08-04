Mavi Vatan için hücuma var mısınız?

CHP İstanbul Milletvekili emekli Büyükelçi Namık Tan, Meclis konuşmasında dedi ki;

-“Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından, o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti.”

Tan’ın konuşmasının bütününe bakıldığında Doğu Akdeniz’deki doğal gaz konusunu kastettiği anlaşılıyor.

“Ekonominin iflası” ifadesini unutturacaklar ya…

Ancak AKP’liler, “masal” kelimesine taktılar topyekûn hücum ettiler Tan’a…

AKP sözcüleri sarayın bakanları mal bulmuş mağribi gibi saldırdı…

Namık Tan’a hücum edenlerin topuna diyorum ki; 9 Şubat 2016'daki Meclis tutanaklarındaki şu metni okuyun:

Bülent Kuşoğlu: "Sayın Bakan, ben özellikle Kıbrıs'taki bu doğal gaz meselesini sormak istiyorum.

Biz onu ihmal ettik senelerden beri…

Onları İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanlılar ve Mısır birlikte işletmeye çalışıyorlar, biz devre dışı kaldık uzun zamandan beri.

Önemlidir, orada bir pay sahipliğimizin olması lazım.

Orada nasıl bir stratejiniz var?

Ben şimdiye kadar sizden önceki Sayın Bakana hep sorardım bunu, hiç cevap alamadım; bu konuda bir stratejimiz, bir politikamız sanki hiç yokmuş gibi davrandı.

Nasıl bir politikamız olacak bu konuyla ilgili çünkü dış politikayı da ilgilendiren çok önemli bir konu."

Sarayın damadı, o günün Enerji Bakanı sonraki Maliye Bakanı Berat Albayrak şöyle yanıtlıyor:

"Bülent Bey, zannediyorum siz demiştiniz ‘Ciddi bir rezerv var’ diye. Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibarıyla yok.

Büyük bir ihtimalle, henüz, birden fazla farklı resmî otoritenin onayladığı büyük bir rezervden bahsedilmiyor.

Muhtemelen, birçok farklı kaynağın şu an itibarıyla ortaya koyduğu rezerv miktarı 1 trilyon metreküpün altında.

Yani, bu gaz rezervi çok önemli mi?”

Bülent Kuşoğlu: “Dünyada 2'nci büyük rezerv olduğu söylendi.”

Berat Albayrak: "Söylenenler var ama ispatlanan, onaylanan uluslararası kriterde bir rakam yok ama ciddi bir gaz var mıdır, bu, Türkiye’ye bir alternatif midir, pazar oluşturabilir mi, Avrupa arz güvenliğiyle ilgili değerlendirilmesi gereken bir kaynak mıdır bilinmiyor…"

Bugün Türkiye, Mavi Vatan Doğu Akdeniz’de söz sahibi?

14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ile Doğu Akdeniz’de seçim şovu yaptıran AKP iktidarı ne yaptı dersiniz?

Seçim bitti, sondaj bitti…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2 Ağustos 2024’te dedi ki;

-"Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, şu ana kadar Akdeniz'de üç tane derin deniz sondajı yaptı. İnşallah şimdi Karadeniz'de bu faaliyetlerine devam edecek.”

Mavi Vatan Doğu Akdeniz’de doğal gaz masalının bittiğini Bakan Bayraktar resmen açıkladı.

Namık Tan’ın “masal” sözü resmen doğrulandı.

Haydi bakalım AKP’liler;

Berat Albayrak’a da Alparslan Bayraktar’a da hep beraber hücum edelim…