McDonald’s İsrail ordusu için seferber oldu

Mcdonald’s İsrail ordusuna destek için her gün ücretsiz dört bin öğün verdiklerini duyurdu. Ayrıca güvenlik, kurtarma ekiplerine yardım ile bağış için 5 şube açtı.

McDonald’s İsrail ordusu için seferber oldu

Hamas’ın 7 Ekim sabahı İsrail’e saldırısıyla başlayan çatışmalar giderek şiddetleniyor.

İsrail, Gazze’nin elektrik, su ve doğal gazını kesip ağır şekillerde saldırılarda bulunurken, dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald’s İsrail’e yardım etmek için harekete geçti.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald’s’ın İsrail şubesi, İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceğini duyurdu.

"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"
Mcdonald’s İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya sayfalarında da İsrail askerlerine verilen yemeklerin fotoğrafları paylaşıldı.

ERİŞİM KISITLAMASI GETİRDİLER
McDonald's'tan konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, sosyal medyada McDonald’s’a gündem oldu.

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