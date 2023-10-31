McDonald's şubesine fareli saldırı

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'in karşılığında Filistin'e saldırıları devam ederken ABD ve İngiltere'den tepkiler yükseliyor. Saldırılara dur demek isteyen vatandaşlar İsrail destekçisi firmaları çeşitli yöntemlerle protesto ediyor. Bugün İngiltere’de dikkat çekici bir protesto gösterisi meydana geldi.

FARELERİ FİLİSTİN BAYRAĞI RENKLERİNE BOYADILAR

İngiltere’nin ortasında yer alan Birmingham kentindeki bazı insan hakları aktivistleri ve Filistin’i destekleyen gruplar şehirdeki ABD merkezli fast food zinciri McDonald's şubesine saldırdı. Göstericiler Filistin’in bayrağının renklerine boyadıkları yüzlerce fareyi restoranın kapısını açarak içeri saldı.

“DOĞRUDAN İSRAİL’İ DESTEKLEYEN BU MARKALARI BOYKOT EDİN”

Son olarak İsrail karşıtı bir protestocu, Londra'da kalabalık bir McDonald's şubesine, bir koli dolusu fare bıraktı. Sonrasında ise "Canın cehenneme İsrail!" diye bağırdı. İçerideki müşterilerin üzerine koşan fareler büyük panik yarattı. Kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renklere bürünmüş fareleri gören restoran çalışanları ve müşteriler büyük korku saldı. Aktivistler, “Filistin’i özgür kılın” ve “İsrail’i boykot edin” sloganları attı.

Sosyal medyada paylaşılan videonun sonunda ise aktivist, “McDonald’s, Starbucks ve Disney’i boykot edin. Onlar İsrail’i destekliyor. Doğrudan İsrail’i destekleyen bu markaları boykot edin” dedi.

Olayın ardından şube müdürü bir açıklama yaparak mağazanın farelerden arındırıldığını ve temizliğin yapıldığını söyledi.