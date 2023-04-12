Lensli futbolcu Medina'dan Mbappe'ye tehdit: Sahadan ancak ambulansla çıkabilir

Lens, Fransa Ligue 1'de PSG ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Arjantinli savunma oyuncusu Facundo Medina, Messi ve Mbappe ile ilgili flaş sözler sarf etti.

İşte o açıklamalar;

"Benim için Messi'ye karşı oynamak daha zor çünkü onun canını yakmaktan korkuyorum. Eğer benden kurtulursa formasından çekip onu öpeceğim ve bana sarılmasını isteyeceğim."

''MBAPPE AMBULANS İLE BİRLİKTE ÇIKABİLİR''

"Kylian Mbappe de tabii ki savunması çok zor bir oyuncu ancak beni biliyorsunuz. Eğer Mbappe beni geçerse o sahadan ancak ambulansla birlikte çıkabilir."