Messi ve Mbappe'den hüzünlü veda

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Şampiyonlar Ligi'nin erken finaliydi.

Çeyrek final mücadelesinde bir yanda Messili, Mbappeli Paris St.Germain, diğer yanda Kimmichli, Müller'li Bayern Münih.

Devlerin dansı bu.

İki takımın futbolcu değeri yaklaşık birer milyar dolar.

Sahadaki 22 futbolcunun hemen hepsi milyonluk ayaklar.

Yedek kulübesindekiler bile.

Öyle bir maç ki bu, hataya asla yer yok.

Çünkü her iki takımda da hatayı affetmeyecek yıldız çok.

Bu yüzden ikisi de dengeli başladı oyuna.

Bayern Münih ilk maçı Paris'te 1-0 kazandığı için daha temkinliydi. Oyunu biraz daha geriden başlatarak, Paris St.Germain'in en önemli kozları Messi ve Mbappe'ye fırsat vermemeyi planlıyordu.

Paris St.Germain ise Münih'in topa sahip olmadığı anlarda rakip kaleye daha çok adamla gitmeyi arzuluyordu.

Taktiksel disiplin ön plana çıkınca, yıldızların yetenekleri kısır kaldı.

Dolayısıyla ilk 45 dakikanın mücadelesi yüksek ama pozisyonu azdı.

Öylesine dengeli bir oyundu ki, ilk devrede iki takımın da tüm istatistikleri hemen hemen birbirinin aynısıydı.

İkinci yarıda oyunun rengi değişti.

Gole mutlak ihtiyacı olan Paris St.Germain'in daha atak oynaması beklenirken, yüklenen Bayern Münih oldu.

Savunmada ve orta sahada hata yapmayan ve kora kor bir mücadele veren Bavyera ekibi, hızlı çıkışlarla rakip savunmanın arkasına sarkarak, tehlike üstüne tehlike yaratmaya başladı.

İşte onlardan birinde 52.dakikada Choupo-Moting'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından geçersiz sayıldı.

Ama gol resmen geliyorum diyordu.

B.Münih forveti ısrarla rakip savunmayı hataya zorluyordu.

Dedik ya bu maçta hataya yer yok diye.

60.dakikada Veratti kendi ceza alanında inanılmaz bir hata yaptı, Müller'e topu kaptırdı. Bu hata affedilmezdi, Goretzka'nın pasında Kamerunlu golcü Choupo-Moting de affetmedi:1-0

Bu Moting'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 4.golüydü.

B.Münih atakları Paris St.Germain'i şaşkına çevirdi.

İkinci yarıda Ramos'un şutundan başka pozisyonu yoktu.

Turu cebine koyan B.Münih rakibini ezdikçe ezdi.

89. Dakikada bir başka Afrikalı Serge Gnabry skoru 2-0 yaptı.

Bu sonuçla Paris St.Germain Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Bayern Münih'in adım attırmadığı Messi ve Mbappe artık maçları televizyondan izleyecek.