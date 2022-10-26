Yılmaz Özdil cephesindeki son gelişmeyi yazdılar. Medyaradar açıkladı

HİÇ DENENMEMİŞ BİR PROTATİP HAZIRLIYOR

Medyaradar’ın özel haberine göre; Halk TV’nin başı çektiği ‘CHP yanlısı’ televizyonların ‘yandaş tv’ olduğunu düşünen ve bunu açıkça eleştiren, “Partilerden para alan angaje gazetecilik Türkiye’ye ihanet ediyor” diyen Yılmaz Özdil’in, bugüne kadar hiç denenmemiş bir prototip hazırladığı, özellikle haber bültenlerinden uzak duran gençlere hitap edeceği, siyaseten ‘gerçek anlamda bağımsız’ olacağı konuşuluyor.



SÜRPRİZLERLE GELİYOR

atv’de ve Star’da dizilerin bile üstünde izlenme oranları yakalayan Yılmaz Özdil’in çok sürpriz bir kadro hazırladığı, çok sürpriz bir ana haber sunucusu ve sürpriz yorumcular düşündüğü, çekirdek kadroyla ve ekran yüzleriyle el sıkıştığı iddia ediliyor.

Sözcü TV’nin yılbaşında personel alımına başlayıp, seçim öncesinde yayına başlayacağı öne sürülüyor.

UZUN BİR SÜREDİR BURAK AKBAY’LA ÇALIŞIYOR

Dinç Bilgin, Cem Uzan, Turgay Ciner ve Aydın Doğan’ın patronajında çalışan Yılmaz Özdil, 2014’ten bu yana Burak Akbay’la çalışıyor.

Sözcü TV için daha önce Erdoğan Aktaş ile anlaşılmıştı. Ancak Aktaş, bir süre sonra tv100'e transfer olmuştu.

