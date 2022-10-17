A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum

Türkiye Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasının yasını tutarken A Haber canlı yayınında muhabirin, olayın tanığı Çinli maden mühendisine kazanın nasıl yaşandığı ile ilgili soru sormak yerine olayla alakasız sorular sorması büyük tepki çekmişti.

A Haber muhabiri, maden ocağında çalışan Çinli maden mühendisine hayatını kaybeden madencilerin nasıl bir ihmal sonucu öldüğünü sormak yerine, "Çin'deki ailenizle nasıl hasret gideriyorsunuz?”, “Çocuklarınız da mühendis mi olacak?" gibi sormuştu.

A Haber’in bu yayınına bir tepki de Sözcü yazarı, gazeteci Yılmaz Özdil’den geldi…

“ÇİN’İN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ BİLE UTANMIŞTIR”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz Özdil “Çin’in Türkiye büyükelçiliği bile utanmıştır bu haberden, ayıp be kardeşim demişlerdir…

Soma’nın gönüllü avukatları Can Atalay’ı Selçuk Kozağaçlı’yı hapse atıp, Soma’da madenci tekmeleyeni elçiliğe ataşe yapan zihniyet değişmeden, istediğimiz kadar ağıt yakalım, bu tablo değişmez.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar: