AKP'yi öve öve bitiremeyen Mehmet Ali Erbil'i yerin dibine soktu. MedyaRadar'ın korkusuz kalemi Murat Tolga Şen yazdı

Medyaradar yazarı Murat Tolga Şen, bugünkü yazısında Mehmet Ali Erbil'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, AKP iktidarına övgüler yağdırarak Türkiye'nin rönesans yaşadığını söyledi.

Şen yazısında, "Yaşlı erkekler tuhaf açıklamalar yapmadan duramıyor. Geçmişi temize çekmek için ilginç bir yöntem. Halbuki sessizce köşelerine çekilseler... Az biraz sevenleri kalmış, onları da kaybetmeseler." dedi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, "İstedikleri kadar linç etsinler. Hizmeti övüyorum ben. Türkiye AK Parti döneminde sağlık alanında rönesans yaşadı. Şehir hastanelerimiz çok güzel. Eskiden hastaneler hastaları kapıya koyardı, şimdi mağdur olmuyor kimse. Sağlık Bakanımız çok başarılı. Yıllarca devletime vergi ödedim, sağlığım bozulduğunda da devletim bana sahip çıkıyor. Avrupa'nın çok ilerisindeyiz. Sadece sağlık alanında da değil, ulaşım alanında da önemli hizmetler yapıldı. AK Parti yaptı diye bu yapılanları söylemeyecek miyim? Kim hizmet ederse bunu söylerim. Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir'e şimdi 3.5 saatte gidiyorum. Bu yolları kimse yadsıyamaz. 20 yıldır gelinen nokta ortada. Ülkemizin boynu uluslararası alanda da artık eğilmiyor. Yunanistan başını kaldırmaya kalktı, Milli Savunma Bakanımız F 16 ile onlara güzel cevap verdi." ifadelerini kullanmıştı.

Şen yazısında, Erbil'e "Hastalıklardan çok çektiği için bu iktidar döneminde gerçekleştirilen sağlık hizmetlerini övmüş, hızını alamamış ve 'Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir'e şimdi 3.5 saatte gidiyorum. Bu yolları kimse yadsıyamaz' demiş." dedi.

Mehmet Ali Erbil'in söylediklerini köşesine taşıyan Medyaradar yazarı Murat Tolga Şen’in yazısından ilgili bölüm şu şekilde;

"Özdemir Erdoğan, Alpay’dan sonra şimdi de hiç olmadık bir isim, Mehmet Ali Erbil’den tuhaf açıklamalar. Kime yaranmak için söylüyor bunları diye sormayacağım, orası belli. Açıklamalarındaki “kahvede kağıt oynarkan dünya siyasetine yön veren vatandaş” klişeleri gülümsetti."

"Hastalıklardan çok çektiği için bu iktidar döneminde gerçekleştirilen sağlık hizmetlerini övmüş, hızını alamamış ve “Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir'e şimdi 3.5 saatte gidiyorum. Bu yolları kimse yadsıyamaz” demiş. Kimsenin yadsıdığı yok zaten, insanların takıldığı şey o yolların neden o kadar pahalı olduğu. İstanbul’dan İzmir’e 3,5 saatte gitme meselesi ise propagandadan ibaret. Yasal hız limitlerine uymadan ve hiç durmadan bile gitseniz daha uzun sürüyor."

"Sonra son günlerde medyada gündem olan Yunanistan’ın bizim jetleri taciz etme olayına girmiş. “Ülkemizin boynu uluslararası alanda da artık eğilmiyor. Yunanistan başını kaldırmaya kalktı, Milli Savunma Bakanımız F 16 ile onlara güzel cevap verdi." diyor. Bizim çıkarıldığımız F-35 programını, Yunanistan o jetleri aldığında F-16 ile cevap vermenin yetmeyeceğini bilmiyor mu?"

"İktidardan çıkarı olan her sıradan ve ünlü vatandaş gibi, biliyor ama işine gelmiyor."

"Sonra sıra gelmiş meyve veren ağacı taşlamaya... Netflix’te yayınlanan, çok izlenen ve 2. sezonu sipariş edilen Erşan Kuneri dizisine laf ediyor, "Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Ama artık o da kendini tekrarlamaya başladı. Bir de son işi 'Erşan Kuneri' beni hayal kırıklığına uğrattı. Küfre dayalı komedi yapmış. Halk tarafından bu film kırmızı kart görmeli. Devletimiz de bence müdahale etmeliydi. Bu kadar olmaz... Ben erkek halimle bu küfürlerden utandım. 18 yaş ibaresi konmuş ama yine de bu kadar küfre dayalı yapılmamalı. Mizah zekaya dayalı yapılmalı, küfre dayalı olursa sonuç bu oluyor işte... Cem Yılmaz bana bu işi için teklifte bulunsaydı, kabul etmezdim. Böyle bir projede yer almak istemezdim."

"Bakın şu bir paragrafın bütün motivasyonu son iki cümlede saklı. Diyor ki, Cem Yılmaz ona teklif götürse kabul etmez, böyle bir projede yer almak istemezmiş!"

"Hadi oradan diyor geçiyorum. Şu aralar en dandik gişe komedilerini çeken uyduruk yapımcılar dahil kimse onunla çalışmak istemez. Yaşlandı ve öyle tuhaf şeyler yaptı ki halkın gönül tahtından indi. “Mehmet Ali Erbil film çekse de gitsek" diyen seyirci mi kaldı?"

"Mehmet Ali Erbil bu şekilde devam etsin ama Mercan Dede’nin de dediği gibi “irfan gönül almaktır seferin bitmeden”."

"İktidarın değil de halkın sanatçısı olduğunu anlaması dileğiyle..." diyerek yazısını tamamladı.