Meğer kini yıllar öncesine dayanıyormuş. Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'le ilgili söyledikleri ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Çağlar Bülent Sansar
Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e atılan yumruk sonrası yıllar önce yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk, ülke gündemine otururken, Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun yıllar öncesine ait röportajı yeniden gündem oldu.

2018 yılında yaptığı açıklamada Belözoğlu, Başakşehir'de oynadığı dönemde Galatasaray maçı hakemi hakem Halil Umut Meleri sert bir şekilde eleştirdi.

Emre Belözoğlu ''Deplasmandaki Galatasaray maçında çok iyi oynamadık takım halinde. Belki hayatımda ilk defa bu cümleleri kuracağım. Burada Halil Umut Meler gerçeğini de söylemem gerekiyor. Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. Bunları da söylememiz gerekiyor. Bir çok hakemle dostluğum arkadaşlığım vardır ama o günkü Halil Umut Meler'i hayatımda boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin. Bizi orada çok ezdirdi. Biz tekme yerken güldüğünü de gördük.'' ifadelerini kullandı.

Bu video, sosyal medyada yeniden gündem olurken, paylaşım rekorları kırdı.

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