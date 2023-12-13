TFF Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarihi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Mehmet Büyükekşi hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrası alınan kararları açıklıyor.

Mehmet Büyükekşi Süper Lig'in 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını bu hafta oynanması gereken maçların ise 10 Ocak'ta oynanacağını açıkladı

İşte Büyükekşi'nin açıklamalarının tamamı;



"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez."

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



PFDK PERŞEMBE GÜNÜ KARARINI AÇIKLAYACAK

"Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak."



DEVRE ARASINDA DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ

"Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz."

BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?

"Hakemlerin maça çıkmak istemediği doğru mu? Halil Umut Meler bırakmayı düşünüyor mu?"



"Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız."



"FARUK BAŞKANIMIZ BÖYLE DEĞİLDİ"

"Alt liglerde benzer konularda küme düşürülen takım oldu. Ankaragücü için benzer karar alınacak mı?"



"Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilemiyoruz. Bizim konumuz bu değil. Konu adalete gitti. Biz gereken sevkleri yaptık. Kararı PFDK verecek, bizim bir yetkimiz yok. Nasıl mahkemelere Cumhurbaşkanı müdahale edemiyorsa, biz de PFDK'ya müdahale edemiyoruz. Üst kurul Tahkim. Tahkim verilen kararla ilgili düzeltme yaparsa yapar. Benim bir şey söylemem yönlendirme olur. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum."

"Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısına katılmayacağız. Önümüzdeki günlerde yabancı oyuncu kuralı ve birçok konu hakkında kulüplerle bir araya geleceğiz."



"Türkiye'nin 2008'den beri uluslararası alanda başarısı yok. Şu anda Milli Takım olarak başarımız var. Tarihimizde ilk kez bir turnuvaya lider olarak gideceğiz. Almanya'yı 72 yıl sonra sahasında yendik. EURO2032'yi İtalya ile birlikte yapma hakkı kazandık. Hakemler ve diğer konularla ilgili attığımız adımlar var. Hiçbir şey yapmazsanız, size hiçbir eleştiri olmaz. Ama bir şeyler yaparsak... Bir taşı kaldırır, başka yere koyarsak eleştiri hakkı doğuyor. Bilerek yanlış yapmayız. Bilmeden yapmış olabiliriz. 10 işin 8'i doğru, 2's yanlışsa; kamuoyu bunları takdir etmeli. Akademi konusunu yaptık. Türk futbolu meyvesini alacak belki ama biz görmeyeceğiz. Futbolumuzun daha iyi olması için el ele vermeliyiz. Çünkü biz ülke futbolunun zirveye çıkabilmesi için uğraşıyoruz."



"NEDEN 6. SIRADA DEĞİLİZ?"

"Neden Avrupa'da kulüpler olarak 6. sırada değiliz? 6. sıradaki ülke UEFA'dan 100 Milyon € alıyor. 9. sıradayız. Şu an 3-4 takımımızın aldığı para 30-40 milyon €! Neden bunu yükseltmeyelim."



"Yılda 50-60 ülkeye gidiyorum. Fransa'da 3 yıl önce ameliyat oldum! Aman yarabbi! Perişanlık! Ülkemizdeki hastaneler çok daha iyi. Ülkemizin kıymetini bilelim. Güzellikleri öne çıkaralım. Taraftarlarımızı stada getirelim. Yayın geliri düştüyse, kabahati dışarıda aramayalım."

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