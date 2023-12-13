Cehennemin kapılarını kim açtı? Josef'e uçan tekme atanları serbest bırakanlar mı? Kulüp başkanına parmak sallayarak 40 bin kişiyi kışkırtan mı?

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler'e attığı skandal yumruğun yankıları devam ediyor.

Hakem Halil Umut Meler taburcu edilirken, Faruk Koca ve diğer 2 kişi, Sincan Cezaevi'ne sevk edildi.

Aslında bunlar yeni değil.

Şöyle anlatayım.

Bundan öncesinde de aslında bir çok olay, bunların yaşanmasına vesile olmuştu.

CANINI KORUYAN JOSEF'E KIRMIZI KART VERİLMİŞTİ

2022 yılında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında Ankaragücü holiganı, sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme atmıştı. Josef de Souza da kendisini ve takım arkadaşlarını korumak için holigana karşılık vermiş, ve daha sonrasında 'Josef' kırmızı kart görmüştü.

Olay sonrası ise Brezilyalı futbolcu, “Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.” demişti.

Zaman onu haklı çıkardı...

MEHMET BÜYÜKEKŞİ PARMAK SALLAYARAK TARAFTARI KIŞKIRTMIŞTI

Bunun haricinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano maçına gitmiş, taraftarın yoğun tepkisi ile karşılaşmıştı.

Kendisine hakaretlerle tezahürat yapılan Mehmet Büyükekşi olaya çok sinirlenmiş, Beşiktaş'ın o dönemki başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallayarak stattaki 40 bin kişiyi kışkırtmıştı.

Daha sonra da stadı terk etti Büyükekşi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ

Bir başka olay ise Emre Belözoğlu'nun 2018 yılında yaptığı konuşma. Başakşehir'de oynadığı dönemde Galatasaray deplasmanı sonrası açıklama yapan Belözoğlu, ''Deplasmandaki Galatasaray maçında çok iyi oynamadık takım halinde. Belki hayatımda ilk defa bu cümleleri kuracağım. Burada Halil Umut Meler gerçeğini de söylemem gerekiyor. Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. Bunları da söylememiz gerekiyor. Bir çok hakemle dostluğum arkadaşlığım vardır ama o günkü Halil Umut Meler'i hayatımda boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin. Bizi orada çok ezdirdi. Biz tekme yerken güldüğünü de gördük.'' ifadelerini kullanmıştı.

Halil Umut Meler'e yumruk atılan gün ise olası bir başka 'yumruğu' İlhan Palut önledi.

Çünkü Belözoğlu'nun Meler'e nasıl baktığı fotoğraflarla ortada.

Diyeceğim o ki, bu yaşanan olaylar daha yeni değil.

Bu olaylar ne zamandır oluyor ancak kimsenin umrunda değil ve dinlenmiyor.

En sonunda böyle bir olay patlak verdi ve tüm dünyaya rezil olduk.

Cidden rezil olunacak bir olay çünkü.

Bakalım TFF nasıl bir 'radikal' karar alacak?

Cehennemin kapılarını açanlar cezasız mı kalacak?