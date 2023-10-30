Mehmet Ali Erbil canlı yayında hüngür hüngür ağladı. Serdar Ortaç ne olduğunu anlayamadı

40 yaş küçük genç aşkıyla gündemde olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya canlı yayınında sohbet ederken bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı.