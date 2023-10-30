Mehmet Ali Erbil canlı yayında hüngür hüngür ağladı. Serdar Ortaç ne olduğunu anlayamadı

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklifi etmişti.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen Erbil, canlı yayında hüngür hüngür ağladı.
'BİLSEM Kİ' ŞARKISI AĞLATTI
Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet eden Erbil, Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda ağlamaya başladı.
Sosyal medyada olay olan videoya yorum yağdı.
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