Mehmet Ali Erbil canlı yayında hüngür hüngür ağladı. Serdar Ortaç ne olduğunu anlayamadı

40 yaş küçük genç aşkıyla gündemde olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya canlı yayınında sohbet ederken bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Mehmet Ali Erbil canlı yayında hüngür hüngür ağladı. Serdar Ortaç ne olduğunu anlayamadı

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklifi etmişti.

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Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen Erbil, canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

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'BİLSEM Kİ' ŞARKISI AĞLATTI

Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet eden Erbil, Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda ağlamaya başladı.

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Sosyal medyada olay olan videoya yorum yağdı.

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