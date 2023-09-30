Mehmet Ali Erbil'e çocuklarından şok yanıt. 40 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanmıştı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklif etti. Hürriyet’te yer alan habere göre; altıncı evliliği için 66 yaşındaki ünlü şovmene ailesinden onay çıkmadı.

İddiaya göre; hem çocukları Ali Sadi ve Yasmin Erbil hem de eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun bu evliliğe karşı çıktı. Hatta Ali Sadi, “Evlenemezsin, ben kardeş falan da istemiyorum” diyerek babasına resti çekti.

TEK TAŞ 100 BİN DOLAR DEĞİLMİŞ

İlişkisini resmiyete dökmek isteyen ve sevgilisine “Yerin sonsuza dek benim yanım olsun” diyen Mehmet Ali Erbil’in ne yapacağı merak konusu oldu. Öte yandan Erbil’in Gülseren Ceylan’a hediye ettiği tektaşın 100 bin dolar değil 10 bin dolar civarında olduğu öne sürüldü.