Mehmet Aslantuğ'dan boşanma sonrası ilk açıklama. 'Son altı aydır ev olarak da ayrıyız'

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Beykoz 1. Aile Mahkemesinde 13.55'deki duruşmaya çift el ele geldi.

Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.

Yaşanan boşanmaya dair muhabirlerin sorularına yanıt vermeyen Mehmet Aslantuğ, magazin sayfalarına yansıyan el ele görüntülere dair Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.

"Bu mesaj GÖNÜL VERENLERLE / GÖNÜL KOYANLARA borcumdur

KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez !...

Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok!

Mesela...

Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994)

Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de “Mayıs”ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.

Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.

Neyse...

Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde

Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade “bir abi” tavsiyesi olarak şudur

Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da...

Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile “el ele” olmayı

yani.

Omuz atmak yerine, omuz vermeyi...

Yerçekiminin kalktığını hissedeceksiniz!

Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz