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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi galibiyet sonrası konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ermenistan mücadelesi sonrası açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:42
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Mehmet Büyükekşi'den galibiyet yorumu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi galibiyet sonrası konuştu
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2-1 kazanılan Ermenistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Her türlü koruma önlemlerini almışlardı. Sayın bakanımız da geldi, FEderasyon başkanlarına da misafirperverlikleri için teşekkür ettik. İlk yarıda malesef iyi oynayamadık, ikinci yarıda galibiyeti almayı başardık. Burada galibiyetle başlamak önemliydi. Bazen iyi oynamadan kazanmak da önemli" 

''HIRVATİSTAN'I YENMEK İSTİYORUZ''
 "Bizim önümüzde şimdi Hırvatistan maçı var. O maçı da kazanmak istiyoruz. En güzel sonucu alarak o maçtan çıkmak istiyoruz. 6 Şubat depreminden sonra kazanarak ülkemize armağan edebildiysek ne mutlu"

''İNŞALLAH BARIŞ ORTAMI YARATIR''
İstiklal Marşımızın maç öncesi ıslıklanmasıyla ilgili ise Büyükekşi, "Biliyorsunuz Ermenistan'la yıllardır süren bir problemimiz var. Yetkililer bize güzel bir ev sahipliği yaptılar. Bunlar sportif mücadeleler. Bu sportif aktiviteler inşallah iki halk arasında barış ortamı yaratır" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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