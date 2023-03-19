TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den sürpriz öneri. Bilgileri kulüplerle paylaştı

MHK, VAR ve hakemler üzerindeki tartışmalar Lale Orta'nın yayıncı kuruluşa yaptığı baskının "kabul edilip/yalanlanmasıyla" ortaya çıktı. Galatasaray başta olmak üzere tüm kulüpler TFF'yi sıkıştırmaya başladı.

KULÜP BAŞKANLARIYLA PAYLAŞTI

Fotospor'un haberine göre; Başkan Büyükekşi hafta içinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve CEO Erden Timur'u konuk edecek. Mehmet Büyükekşi, daha önce sunduğu sürpriz öneriyi getirmesi bekleniyor.

Başkan daha önce İngiltere'de Premier Lig maçlarının yönetiltiği VAR merkezinde inceleme yaptı.

Bilgileri Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısında kulüp başkanlarıyla paylaştı.

Süper Lig kulüplerini gelecek sezon VAR odasını Londra’ya taşımayı tavsiye etti.

BÜYÜKEKŞİ DESTEK İSTEYECEK

Büyükekşi kendisini ziyaret edecek olan Özbek ve Timur'a bu konuyu tekrar açacak. Destek isteyecek. İşin sıkıntılı yönü ise Haziran ayında TFF'de seçim var. Cumhurbaşkanlığı seçimine endeksli olarak Mehmet Büyükekşi'nin devam etme olasılığı neredeyse yok gibi. Bu yüzden kulüpler yabancı kuralı dahil hemen hiç bir konuda Büyükekşi TFF'si ile kural konusunda tartışmaya girmiyor.