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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den sürpriz öneri. Bilgileri kulüplerle paylaştı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta içinde Galatasaray'ın kurmaylarını konuk edecek ve o masada hakemler ile alakalı sürpriz bir öneriyi gündeme getireceği iddia edildi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:05
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Mehmet Büyükekşi'den sürpriz öneri

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den sürpriz öneri. Bilgileri kulüplerle paylaştı
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MHK, VAR ve hakemler üzerindeki tartışmalar Lale Orta'nın yayıncı kuruluşa yaptığı baskının "kabul edilip/yalanlanmasıyla" ortaya çıktı. Galatasaray başta olmak üzere tüm kulüpler TFF'yi sıkıştırmaya başladı. 

KULÜP BAŞKANLARIYLA PAYLAŞTI
Fotospor'un haberine göre; Başkan Büyükekşi hafta içinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve CEO Erden Timur'u konuk edecek. Mehmet Büyükekşi, daha önce sunduğu sürpriz öneriyi getirmesi bekleniyor.
Başkan daha önce İngiltere'de Premier Lig maçlarının yönetiltiği VAR merkezinde inceleme yaptı.
Bilgileri Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısında kulüp başkanlarıyla paylaştı.
Süper Lig kulüplerini gelecek sezon VAR odasını Londra’ya taşımayı tavsiye etti.

BÜYÜKEKŞİ DESTEK İSTEYECEK
Büyükekşi kendisini ziyaret edecek olan Özbek ve Timur'a bu konuyu tekrar açacak. Destek isteyecek. İşin sıkıntılı yönü ise Haziran ayında TFF'de seçim var. Cumhurbaşkanlığı seçimine endeksli olarak Mehmet Büyükekşi'nin devam etme olasılığı neredeyse yok gibi. Bu yüzden kulüpler yabancı kuralı dahil hemen hiç bir konuda Büyükekşi TFF'si ile kural konusunda tartışmaya girmiyor. 

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