Mehmet Büyükekşi'ye tarihi Atatürk dersi verdi. Mehmet Demirkol'un çıldırdığı anlar hepimizin duygularına tercüman oldu

Suudi Arabistan'ın yaptığı terbiyesizlik tüm Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tebrik eden mesajlar yağdı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi istifaya davet edildi.

En sert tepkiyi veren isimlerden biri de spor yazarı Mehmet Demirkol oldu. Her zaman sakinliği ile bildiğimiz Mehmet Demirkol bu kez tarihe geçecek sert ifadeler kullandı.

Digital platform Socrates'in sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Mehmet Demirkol belki de hepimizin duygularına tercüman olabilecek sözler sarf etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan Mehmet Demirkol, "Bu kadar çapsızlık olur mu? Ne hakla kardeşim! Benim ulusum adına sen gidip Suud'la Atatürk pazarlığı yapıyorsun. Sana bu yetkiyi kim verdi lan! Kimsiniz olum siz?" dedi.