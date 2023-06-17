Aslı Enver'in dizisinde olay sahne. Herkes soyundu

Başrollerinde Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Arayış dizisi yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Günsür'ün "Soyun" diyerek bir gruba hitap ettiği anlar ve herkesin soyunması sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Aslı Enver'in dizisinde olay sahne. Herkes soyundu

Editör: Osmancan EROK

Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönettiği Disney+'ın yeni dizisi 'Arayış' gündemde.

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Aslı Enver, Mehmet Günsür, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi yayınladığı andan beri gündemde.

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‘Arayış’ta herkesin birden soyunduğu sahne, dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Mehmet Günsür'ün "Soyun" diye bağırdığı ve herkesin birden soyunduğu sahne sosyal medyanın diline düştü.

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ARAYIŞ'IN KONUSU

Nisan'ın hayatı, beraber bir şifa seansına katıldıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşının peşine düşmesiyle bambaşka bir hal alır.

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Arkadaşının izini sürerken bir tarikata ulaşan Nisan, ne kadar şüphe duysa da tarikatın vaatlerine karşı koyamaz ve gizemli biri olan Tufan'ın peşinden bir maceraya atılır.

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