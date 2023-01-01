AKP'li Metiner'in sözleri 2023'e girerken yeniden gündem oldu

Metiner, 15 Temmuz darbe girişiminden iki yıl sonra katıldığı bir televizyon programında söz konusu darbe girişimiyle ilgili olarak "Bu darbeyi biz kendi kendimize yaptık! Çünkü diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu, demokrasiyi askıya almamız gerekiyordu! Bu işi biz yaptık-yaptırdık yani!" sözlerini kullanmış ve uzun bir süre gündemde kalmıştı.

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