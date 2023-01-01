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AKP'li Metiner'in sözleri 2023'e girerken yeniden gündem oldu

AKP'li Mehmet Metiner'in yıllar önce katıldığı bir tartışma programında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 00:24
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Mehmet Metinerin darbe girişimiyle ilgili sözleri yeniden gündemde

AKP'li Metiner'in sözleri 2023'e girerken yeniden gündem oldu
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Metiner, 15 Temmuz darbe girişiminden iki yıl sonra katıldığı bir televizyon programında söz konusu darbe girişimiyle ilgili olarak "Bu darbeyi biz kendi kendimize yaptık! Çünkü diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu, demokrasiyi askıya almamız gerekiyordu! Bu işi biz yaptık-yaptırdık yani!" sözlerini kullanmış ve uzun bir süre gündemde kalmıştı.

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