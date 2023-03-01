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  • Mehmet Şef askerlerle birlikte depremzedelere yemek pişirdi.

Mehmet Şef askerlerle birlikte depremzedelere yemek pişirdi.

MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte depremin ilk günlerinden bu yana bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yalçınkaya, Hatay’da Milli Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra mutfağını da ziyaret ederek askerlerle birlikte yemek pişirdi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından o anların görüntülerini paylaştı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 14:53
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Mehmet Şef askerlerle birlikte depremzedelere yemek pişirip dağıttı.

Mehmet Şef askerlerle birlikte depremzedelere yemek pişirdi.
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Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek depremzede vatandaşlar için ocağın başına geçmişti.

Yalçınkaya, Hatay’da da Milli Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra mutfağını ziyaret ederek, depremzedeler için yemek pişirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, o anları sosyal medya hesabından, “Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi” ifadeleri ile paylaştı.

Kaynak İHA

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