Mehmet Şimşek kendi koyduğu tedbirleri deldi. Bakanlık tuvaletini 24 Milyon liraya yeniletiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 Mayıs 2024’te kamuda tasarruf tedbirlerini açıklayarak, tüm kamu kuruluşlarının bu tedbirlere uymasının zorunlu olduğunu açıklamıştı. Şimşek’in açıkladığı bir dizi tasarruf tedbirlerine rağmen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu genelgeye uymadığı ortaya çıktı.



24 MİLYON LİRAYA TUVALET TADİLATI

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Bakanlık binasındaki tuvaletlerin 23 milyon 993 bin TL harcanarak yenileneceği öğrenildi.



İhale kapsamında Bakanlığın Dikmen yerleşkesi binalarında bulunan 10 ayrı bloktaki tuvaletler ile mekanik tesisatlarının 150 gün sürecek tadilat ile yenilecek



Öte yandan Şimşek, açıkladığı genelgede kamu kurumlarında 3 yıl süreyle yeni inşaat yapılmamasını istemişti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 13 Mayıs'ta ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştığı 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

TEDBİRLERDE NELER VAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri şöyle;

-Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak.

-Hizmet alımı yoluyla sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresi bitene dek sürecek.

-Kamu araçları yerli ve elektrikli araçları dönüştürülecek. Bu amaçla mevcut araçların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli araç satın alınabilecek.

-Kamu kurumlarının mevcut kiralık araçları, sözleşme süresi bitince izin alınmadan yeniden kiralanamayacak.

-Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait araçlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak.

-Bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

-Cep telefonu hakkı sadece cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organı başkanları, valiler, belediye başkanları ve üst yöneticilerde olacak.

-Kamu kurumlarının faaliyetleriyle doğrudan ilgili tanıtımlar dışında ilan ve reklam verilemeyecek.

-Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılamayacak.

-Yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Geçmişte kazanılmış, birikmiş izinler de üç yıl içinde kullandırılacak.

-Memurlara toplu sözleşme gereği yapılacak giyecek yardımı, ayni olarak gerçekleştirilecek. Kıyafet desteği için çek, kupon gibi araçlar kullanılmayacak. Nakdi ödeme yapılmayacak.

-Bilet ücreti kamu personelinin kurumu tarafından ödenen uçuşlarda kazanılan miller, kurumlar tarafından kullanılacak.

-Bugün itibarıyla sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımlarıyla yapım ihaleleri gözden geçirilecek. Genelge hükümlerine uygun olmayan ihaleler iptal edilecek.

-Genelgeden önce başlamış iş ve işlemler için 3 ay içinde yeniden izin alınacak.