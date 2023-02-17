17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı

Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı

Türkiye’deki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Meksika’dan ülkemize gelen kurtarma ekipleri geri döndü.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 09:12
Takip Et

Meksikalı arama kurtarma ekipleri Meksikaya'ya ulaştı

Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için ülkemize gelen ve bazı vatandaşlarımızı enkaz altından kurtaran Meksikalı ekiplerin, çalışmalar sırasında hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo’nun cenazesi ile birlikte ülkelerine ulaştıkları bildirildi.

Meksika Milli Savunma Bakanlığı (SEDENA), Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Meksika Kızılhaçı’ndan 150 kişilik personel ile kurtarma köpeklerinden oluşan ekip, Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla 16 Şubat Perşembe günü yerel saatle 13.40’ta Felipe Angeles Uluslararası Havaalanı’na iniş yaptı.

Meksika Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Türkiye’deki arama ve kurtarma çalışmalarına hayat kurtararak destek veren insani yardım gücünün Meksika Delegasyonunun üyeleri, kahraman arkadaşımız Proteo ve diğer kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz.” sözlerine yer verildi.

PROTEO İÇİN ANMA TÖRENİ

Meksikalı ekipler, kurtarma çalışmalarında yer alan ve 12 Şubat’ta hayatını kaybeden Proteo adlı kurtarma köpeğinin cenazesini de Meksika bayrağına sarılı bir tabutla yanlarında getirirken, kendisi için Felipe Angeles Uluslararası Havaalanı’nda saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi. Törende Meksika Ordusu yetkilileri Proteo'ya şükranlarını dile getirirken, köpeğin eğitmeni Carlos Villeda ise “Gidişine üzüldüm dostum. Şimdi koş, eğlen ve öbür dünyadakileri koru. Güle güle dostum, tekrar buluşacağız. Görev tamam şampiyon.” sözlerini kullandı.

Eğitmeni Carlos Villeda’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre yaşlılık, Türkiye’ye uzun süren yolculuk ve soğuk hava sebebiyle hayatını kaybeden Proteo’nun, Türkiye ve Meksika’nın yanı sıra Haiti, Ekvador ve Guatemala’da yaşanan doğal afetler sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bildiriliyor.

Yaşanan yıkıcı deprem felaketinin ardından 8 Şubat günü ülkemize ulaşan ve Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı kurtarma ekipleri, 7 gün boyunca görev yaparak 4 vatandaşımızı sağ olarak kurtarmayı başarırken, enkaz altındaki 29 kişinin ise cansız bedenini çıkardı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
2
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
3
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
4
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
5
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
7
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Baca yangını görenleri korkuttu
﻿Baca yangını görenleri korkuttu
﻿Baca yangını görenleri korkuttu
﻿İt üzümü nedir, neye yarar?
﻿İt üzümü nedir, neye yarar?
﻿İt üzümü nedir, neye yarar?
﻿Depremin 12. gününde art arda 3 inanılmaz kurtuluş
﻿Depremin 12. gününde art arda 3 inanılmaz kurtuluş
﻿Depremin 12. gününde art arda 3 inanılmaz kurtuluş
﻿Darülfülfül’ün yararları nelerdir?
﻿Darülfülfül’ün yararları nelerdir?
﻿Darülfülfül’ün yararları nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.