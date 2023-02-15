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Meksikalı kahraman köpek Proteo’nun ölüm nedenini sahibi açıkladı. Enkaz altında kaldığı öne sürülmüştü

Arama kurtarma faaliyetleri için Meksika’dan Türkiye’ye gönderilen ve 12 yaşında ölen Proteo adlı köpeğin ölüm nedenini sahibi açıkladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:43
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Meksikalı kahraman köpek Proteo’nun ölüm nedenini sahibi açıkladı. Enkaz altında kaldığı öne sürülmüştü

Meksikalı kahraman köpek Proteo’nun ölüm nedenini sahibi açıkladı. Enkaz altında kaldığı öne sürülmüştü
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Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından Meksika’nın Türkiye’ye gönderdiği arama-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo adlı köpek 12 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Proteo'nun eğitmeni Carlos Villeda, köpeğin ölüm nedenini açıkladı. Proteo’nun sosyal medyada iddia edildiği gibi göçük altında kalarak ölmediğini, ölümünün birçok nedene bağlı olduğunu söyleyen Villeda, Proteo’nun yaşlı olmasının ve Türkiye'deki soğuk iklimin ölümüne yol açan nedenler olduğunu ifade ederek, ayrıca köpeğinin Türkiye'ye gelirken uzun süren yolculukta çok yorulduğunu belirtti.

"KÖPEĞİMLE GURUR DUYUYORUM"
Proteo’nun ölümüyle ilgili duygularını dile getiren Villeda, “Köpeğimle gurur duyuyorum, özellikle de harika bir köpek olarak tanındığı için. Ve sadece kendi köpeğimle değil buraya gelip çalışmalara katılan diğer tüm köpeklerle de gurur duyuyorum, onların da büyük birer köpek olarak tanınmalarını istiyorum” dedi. Villeda ile Proteo arasındaki ilişkinin, köpeğin 4 aylıkken arama kurtarma, narkotik ve patlayıcı madde tespiti almasıyla başladığı belirtiliyor.

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