MSB Tugay Komutanlığımız çadır kentte ilaçlama yapıyor dedi. Fotoğraftaki ABB çalışanı çıkınca tweeti acilen sildi

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama-kurtarma çalışma büyük ölçüde yerini enkaz kaldırma çalışmasına bıraktı.

Birçok belediye, kurum ve kuruluş bölgede depremzedelere destek veriyor. Ayni yardımın yanı sıra hijyen gibi konularda da hizmet veriyorlar. Özellikle muhalefetin belediyeleri iktidar tarafından sürekli eleştiriye tutulurken Milli Savunma Bakanlığı "7. Komando Tugay Komutanlığımız çadır kentte ilaçlama faaliyetleri" başlığı ile tweet attı.

ABB ÇALIŞANI ÇIKINCA TWEETİ SİLDİLER

Paylaşılan fotoğraflarda, ilaç çantalarının üzerinde "Ankara Büyükşehir Belediyesi" yazdığı ortaya çıkınca tweet kısa süre sonra silindi.

İşte o paylaşım: