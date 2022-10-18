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Melih Gökçek'ten bir gaf daha: Putin'in konuşmasını gerçek sanıp paylaştı

AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Gökçek bu sefer Rusya lideri Putin'in altyazısı değiştirilmiş açıklamasını gerçek sanarak muhalefeti hedef aldı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 01:28
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Melih Gökçek'ten bir gaf daha: Putin'in konuşmasını gerçek sanıp paylaştı

Melih Gökçek'ten bir gaf daha: Putin'in konuşmasını gerçek sanıp paylaştı
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AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarihi gaflarına devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında 'jelibon rezervi bulundu' paylaşımını gerçek sanarak anlatan Gökçek, Beşiktaş'ta iki farklı dönemde top koşturan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın seneler önce Photoshop ile yapılmış fotoğrafını da 'Somali'den gelip Türk vatandaşı olan Abu Bakeroğlu şehit oldu' diyerek paylaşmıştı.

YANLIŞ ALTYAZILI VİDEOYU GERÇEK SANDI

Son olarak Gökçek'ten bir gaf daha geldi. Rusya lideri Putin'in TikTok'ta paylaşılan ve altyazısı değiştirilmiş açıklamasını gerçek sanarak sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, muhalefeti hedef aldı.

Gökçek paylaşımına, "Putin’in bu konuşması sadece alkışlanır. Hadi verin oyunuzu muhalefete, bütün bu imkanlar bir kalemde çöp olsun. Kılıçdaroğlu ABD’de Ukrayna’yı Rusya’ya karşı destekleyeceğini açıkladı. Putin’in bu tarihi konuşmasını dinlemeyen kalmasın." dedi.

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ALTYAZIDAKİ AÇIKLAMALAR RUSÇA VERSİYONDA VE HABER AJANSINDA YER ALMIYOR

Gökçek'in paylaştığı videodaki altyazıda Putin'in, “Dünya pazarları artık Türk Akımı projesine yönelecekler. Sadece Türkiye’ye gaz vereceğiz. Türk Akımı projesine tam destek veriyorum. 14 milyar metreküp gazı Mavi Marmara akımına aktaracağım. Batılılar şimdi onlar düşünsün. Elimdeki tüm gazı Baltık Denizi dibinden Karadeniz’e taşıyacağım. Batı bir şey isteyecekse muhatapları artık Türkiye” dediği belirtildi.

Ancak konuşmanın Rusça versiyonunda, haberin görüntüsünü geçen İhlas Haber Ajansı'nın metninde ve teyit.org'da bu konuşmanın yer almadığı görüldü.

Putin konuşmasında, “Kuzey Akım boru hatları üzerinden yani Baltık Denizi üstünden gönderilemeyen kayıp miktar gazın yönünü değiştirerek Karadeniz’e yönlendirebilir ve burayı Rus gazının ana tedarik hattı hâline getirerek doğalgazımızı Avrupa’ya Türkiye üzerinden iletebiliriz. Ve tabii ki ortaklarımız da bunu isterlerse Avrupa için Türkiye’de çok büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturmuş oluruz” ifadelerini kullandı.

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