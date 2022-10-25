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  • CHP'li sigara kaçakçısı diye paylaştığı kişiyi belediyeye kendisi aldırmış. Melih Gökçek fena faka bastı.

CHP'li sigara kaçakçısı diye paylaştığı kişiyi belediyeye kendisi aldırmış. Melih Gökçek fena faka bastı.

Melih Gökçek, gözaltına alınan sigara kaçakçısının CHP'li olduğunu iddia etmişti. Söz konusu kişinin Gökçek'in döneminde işe alındığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:58
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Melih Gökçek fena faka bastı. CHP'li sigara kaçakçısı diye paylaştığı kişiyi belediyeye kendisi aldırmış

CHP'li sigara kaçakçısı diye paylaştığı kişiyi belediyeye kendisi aldırmış. Melih Gökçek fena faka bastı.
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda, CHP'li ABB çalışanının gözaltına alındığını iddia etmişti. Ancak Gökçek yaptığı paylaşımla adeta kendi kendini ele verdi.

Gökçek, yaptığı paylaşımda, "Kaçak sigara operasyonunda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı gözaltına alındı.
KAÇAKÇI “Ben Kılıçdaroğlu müsade ettiği için yaptım” DERSE KILIÇDAROĞLU AYVAYI YEDİ…" ifadelerini kullandı.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise,  Melih Gökçek'i fena faka bastırdı.

Gökçek'in CHP'li dediği gözaltına alınan kişiyi, bizzat kendisinin aldırdığı ortaya çıktı.

Gültekin, yaptığı paylaşımda, "Gökçek'in, bahsettiği ABB çalışanını 2016 yılında, bizzat kendisinin döneminde işe aldırdığı tespit edildi.

Adli mercilerin, bu personelin işe alım süreci ile ilgili Gökçek'in ifadesine başvurmalarını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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Arif Kılıç.
25.10.2022 05:49
Siz İ . Melih Gökçek ' in hiç doğru söz söylediğini, doğru iş yaptığını duydunuz mu gördünüz mü ?  
 
Yadigar Duman
25.10.2022 02:30
Masur Yavaş o şahıs tedavi görsün gelsin demesi cidden doğruymuş  
 
Ömür Güvel
25.10.2022 02:26
Jelibon şakası daha güzeldi.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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