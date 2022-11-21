Melih Gökçek yine oyun videosu paylaştı. Millet alay edince zeytinyağı gibi pozisyon aldı

Daha önce "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda kaydedilmiş SİHA görüntüleri" diyerek oyun videosu paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yine benzer bir paylaşım yaptı.

Melih Gökçek Twitter'dan bu defa da Suriye ve Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik 'Pençe-Kılıç' operasyonuna atıfla "Kılıç kınından çıkınca böyle oluyor" notuyla bir video yayınladı.

"Bir sefer de ben trolleyeyim istedim"

Mesajlarını takip etmediği kişilerin yorumuna kapalı tutan Melih Gökçek, "Bu oyundan alınma bir video, silin" gibi yorumlar üzerine gülücük emojisiyle "Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim" açıklaması yaptı.