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  • Melih Gökçek yine oyun videosu paylaştı. Millet alay edince zeytinyağı gibi pozisyon aldı

Melih Gökçek yine oyun videosu paylaştı. Millet alay edince zeytinyağı gibi pozisyon aldı

Canlı yayında yaptığı 'Jelibon' rezervi açıklaması hala konuşulan Melih Gökçek, 'Pençe-Kılıç' harekatına atıfla Twitter'da yine 'savaş oyunu'ndan video paylaştı. Melih Gökçek uyarılar gelince "Bir sefer de ben trolleyeyim istedim" dedi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:40
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Melih Gökçek yine oyun videosu paylaştı. Millet alay edince zeytinyağı gibi pozisyon aldı

Melih Gökçek yine oyun videosu paylaştı. Millet alay edince zeytinyağı gibi pozisyon aldı
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Daha önce "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda kaydedilmiş SİHA görüntüleri" diyerek oyun videosu paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yine benzer bir paylaşım yaptı. 

Melih Gökçek Twitter'dan bu defa da Suriye ve Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik 'Pençe-Kılıç' operasyonuna atıfla "Kılıç kınından çıkınca böyle oluyor" notuyla bir video yayınladı.

"Bir sefer de ben trolleyeyim istedim"

Mesajlarını takip etmediği kişilerin yorumuna kapalı tutan Melih Gökçek, "Bu oyundan alınma bir video, silin" gibi yorumlar üzerine gülücük emojisiyle "Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim" açıklaması yaptı.

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Dogru Söyler
21.11.2022 11:59
AKP li Kadinlar nicin para verip erkek dansöz tutuyorlarki, bence I. Melih‘ten iyisini bulamazlar, I.Melih AKP lilere bedavaya kivirtir  
 
Ata Türkmen
21.11.2022 11:52
Anlaşılan metal yorgunluğu geçmiş, esas işi ve mesleği trollüğe dönmüş.  
 
sıradan vatandaş
21.11.2022 11:51
ülkemizi yöneten zekaları gördükçe utanıyorum evde yanlız başıma olduğum halde  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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