Dans videosu gündem olmuştu. Memleket Partisi adayından flaş açıklama. İstifa etmem için 5 bin TL teklif ettiler

14 Mayıs'ta genel seçimlerinde Memleket Partisi'nden Zonguldak 5'inci sıra milletvekili adayı olan Cem Saygı'nın, gençlerle yaptığı twerk dansının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi'nin hakkında inceleme başlattığı Cem Saygı, istifa etti.

"İSTİFA ETMEM İÇİN PARA TEKLİF ETTİLER"

Dans videosuyla gündem olan Cem Saygı, Muharrem İncenin kendisini zorla istifa ettirdiğini, istifa etmesi için partiden 5 bin TL teklif edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açarak istifa sürecini anlatan Saygı, "İlk başta 5 bin TL teklif ettiler. Tehdit altında kaldığım için istifa etmek zorunda kaldım. 'İstifa edeceksin sana para vereceğiz' dediler. Beş kuruş almadan istifa ettim" dedi.