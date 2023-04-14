Türkiye’nin konuştuğu Memleket Partili aday ateş püskürdü: Bana 20 bin lira teklif ettiler. Genel merkezden yalan söylediler

Memleket Partisi milletvekili adaylığından çekilen Cem Saygı Zonguldak'ın yerel televizyon kanalına konuk oldu.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Saygı, istifa sürecinde yaşananları anlattı.

Sunucunun "Milletvekili adaylığından çekilmek için parti genel merkezinden para talep ettiniz mi" sorusuna yanıt veren Saygı, "Hayır onlar bana para teklif etti. Şu miktar para vereceğiz dediler. Ben ilk başta reddettim, sonra biraz zorlama oldu. 'Yoksa idari soruşturma başlatacağız' dediler.” dedi.

Para karşılığı adaylıktan çekildiğini söyleyen Saygı, şöyle devam etti

"Bunlar bana para 20 bin TL kadar bir teklif ettiler. İşte siz çekilin, ‘Ben sizi ilçe başkanı yapacağım, yönetim kurulu yapacağım.’ Oradan da ilçe başkanlığına gidecektim istifamı attım. Genel merkezden yalan söylediler, kimse yüzüme bakmadı herkes çekip gitti. "