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  • Memleket Partisi’nden istifa eden Cem Saygı AKP’ye katıldığını duyurdu. Dans videosu gündem olmuştu

Memleket Partisi’nden istifa eden Cem Saygı AKP’ye katıldığını duyurdu. Dans videosu gündem olmuştu

Twerk dansı ile gündem olan Memleket Partisi'nin milletvekili adayı Cem Saygı ‘tehdit aldığını’ iddia ederek partiden istifa etmişti. Cem Saygı, yayımladığı video ile AKP'ye katıldığını duyurarak: " Bu saatten sonra Memleket Partisi ile işim olmaz." dedi…

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 20:20
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Twerk dansı videosu gündem olmuştu. Memleket Partisi’nden istifa eden genç AKP’ye katıldı

Memleket Partisi’nden istifa eden Cem Saygı AKP’ye katıldığını duyurdu. Dans videosu gündem olmuştu
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14 Mayıs'ta genel seçimlerinde Memleket Partisi'nden Zonguldak 5'inci sıra milletvekili adayı olan Cem Saygı'nın, gençlerle yaptığı twerk dansının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

"TEHDİT EDİLDİM" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi'nin hakkında inceleme başlattığı Cem Saygı, ‘tehdit aldığını’ iddia ederek partiden istifa etmişti. 

AKP’YE KATILDI

Cem Saygı, sosyal medya hesabından AKP ilçe başkanıyla yaptığı yeni canlı yayında artık AKP’lilerle birlikte olduğunu belirterek;  "Muharrem İnce gençleri kötülüyor. Böyle genç olmaz dedi. Bu saatten sonra Memleket Partisi ile işim olmaz." İfadelerini kullandı.

İşte o görüntüler:

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