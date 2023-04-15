Memleket Partisi’nden istifa eden Cem Saygı AKP’ye katıldığını duyurdu. Dans videosu gündem olmuştu

14 Mayıs'ta genel seçimlerinde Memleket Partisi'nden Zonguldak 5'inci sıra milletvekili adayı olan Cem Saygı'nın, gençlerle yaptığı twerk dansının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

"TEHDİT EDİLDİM" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi'nin hakkında inceleme başlattığı Cem Saygı, ‘tehdit aldığını’ iddia ederek partiden istifa etmişti.

AKP’YE KATILDI

Cem Saygı, sosyal medya hesabından AKP ilçe başkanıyla yaptığı yeni canlı yayında artık AKP’lilerle birlikte olduğunu belirterek; "Muharrem İnce gençleri kötülüyor. Böyle genç olmaz dedi. Bu saatten sonra Memleket Partisi ile işim olmaz." İfadelerini kullandı.

İşte o görüntüler: