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  • Memleket Partili adaya bakın hele. Depremde binlerce insan ölmüşken bir şey olmamış gibi oynayıp dans etti

Memleket Partili adaya bakın hele. Depremde binlerce insan ölmüşken bir şey olmamış gibi oynayıp dans etti

Memleket Partisi'nin Zonguldak 5. sıradan milletvekili adayı Cem Saygı'nın dans görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından Memleket Partisi Genel Merkezi'nin inceleme başlattığı öğrenildi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 05:02
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Memleket Partisi'nin milletvekili adayı dansıyla olay oldu

Memleket Partili adaya bakın hele. Depremde binlerce insan ölmüşken bir şey olmamış gibi oynayıp dans etti
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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi YSK'ye milletvekili aday listeleri partiler tarafından teslim edildi.

İHA'nın haberine göre; genel başkanlığını Muharrem İnce'nin yaptığı Memleket Partisi'nde adayların kesinleşmesiyle birlikte Cem Saygı'nın Zonguldak'tan 5. sıra aday olduğu resmi olarak açıklandı.

Cem Saygı'nın adı partinin resmi internet sitesindeki listede de yer aldı.

DANSIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Saygı'nın gençlerle bir aradayken yüksek sesli müzik eşliğinde yaptığı dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu.

Kendisini izleyenlerin alkışları ve ıslıkları eşliğinde dans eden Saygı'nın adaylık listelerinin açıklanmasının ardından "Artık adayım hizmet için geliyorum" paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Dans gösterileri bazı kesimler tarafından ilgi görürken, bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. 

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi Genel Merkezince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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