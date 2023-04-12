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Depremde on binlerce insan öldü o dans etmişti. Memleket Partisi adayından garip açıklama geldi

Memleket Partisi'nin Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı olan 22 yaşındaki Cem Saygı, sosyal medyada yayınlanan dans videosu ile dikkatleri üzerine çekti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 19:42
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Depremde on binlerce insan öldü o dans etmişti. Memleket Partisi adayından garip açıklama

Depremde on binlerce insan öldü o dans etmişti. Memleket Partisi adayından garip açıklama geldi
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Saygı, sosyal medyada yaptığı açıklamalar ile yeniden gündeme oturdu. Muharrem İnce'nin de dans ettiğini belirten Saygı, "Ben de twerk yapmışım, bunda utanılacak bir şey yok. Neden utanayım?" sözlerini kullandı.

Saygı, Zonguldak'ta Memleket Partisi'nin milletvekili adayı olarak seçim kampanyasına devam ediyor.

'SANKİ MUHARREM İNCE DANS ETMEDİ'

Cem Saygı videodaki konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Muharrem İnce 'arabada gaz pedal' yapmıştı. Ben de twerk yapmışım çok mu? Hayırdır? Ben niye utanayım? Ben bir eğlence yapmışım, ortama girmişim. Twerk diyorsunuz. Sanki Muharrem İnce dans etmedi. "

Öte yandan yaşananların ardından gazetecilere konuşan Saygı, 5. sıradaki yerini 1. sıraya almak için çabalayacağını dile getirdi.

'UMURUMDA DEĞİL'

Esnafı gezerek destek isteyen Cem Saygı, sosyal medyada yer alan dans videoları üzerine "Sosyal medyada bir şeyler paylaşıldı. Bunlar şu anda resmen bizi lekeliyorlar. Şu anda sosyal medyada birinci sıradayım. Hiç bir şeyi kafama takmıyorum. Umurumda değil" diye konuştu.

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