'Finalin Arabistan’da oynanması kararını alanlardan hesap sorulmalı'. İmamoğlu Beşiktaş’ta toplanan taraftarlara seslendi

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'Finalin Arabistan’da oynanması kararını alanlardan hesap sorulmalı'. İmamoğlu Beşiktaş’ta toplanan taraftarlara seslendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Suudi Arabistan’daki skandal sonrası Beşiktaş Barbaros Meydanı’mda toplanan binlerce taraftara konuştu. İmamoğlu, Finalin Suudi Arabistan’da oynatılması için karar alanlardan hesap sorulması gerektiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suudi Arabistan’daki büyük skandal sonrası herkesin bayraklarla Beşiktaş’taki Barbaros Meydanı’nda toplanması için çağrı yapmıştı. İmamoğlu, Barbaros Meydanı ve Barbaros Bulvarı’nın açılışında yaptığı konuşmada Suudi Arabistan’da Atatürk tişörtlerine izin verilmemesine sert tepki gösterdi. Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması için karar alanlardan hesap sorulması gerektiğinin altını çizdi.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Dün bu olay neden yaşandı altındaki derin mesele ne? Biz oraya niye gittik. Bu sorgulanmalı?

Bu gidişin mimarları kim, hangi akla hizmetle böyle bir süreç tariflediler?

Ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra bir süre kayboluyorlar ortadan, ses bile çıkarmıyorlar. Bir ülkenin kralının ölümüne milli yas ilan ediyorsunuz ama o ülke Atattürk'ün fotoğrafına bile tahammül edemiyor. İtibar çok önemlidir. Lafla iş olmaz.

Sözüm ona olur ya halk bir hata yapar oradan faydalınırız, bunlar yarın buraya bayraklarıyla gelenleri suçlarlarsa şaşırmayın.

Bu kararı kim verdi, niçin oraya gidildi, buna ihtiyaç mı vardı? Bunun hesabı sorulmalı.

Spor birleştirir. Spor için her ülkeyle birleştirici gücü kullanılır, bu faydalıdır. Ama altını üstünü kıyısını kenarını düşünmeden bu yapılamaz."

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