Ümit Özdağ: Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi

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Ümit Özdağ: Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nin ertelenmesi kararı sonrası “Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi” dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

“SUUDİ PARASI FENERBAHÇE VE GALATASARAY’I SATIN ALMAYA YETMEDİ”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özdağ, “Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi” dedi.

Özdağ, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da etiketlediği paylaşımına şu notu düştü:

“TÜRK takımları maç yapmadan geri dönyor. Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi. Teşekkürler sevgili Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi daha da büyüdünüz.”

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