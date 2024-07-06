Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu. Mehmet Şimşek imzaladı

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Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu. Mehmet Şimşek imzaladı

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek maaş zammını içeren kararı imzaladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personeli ilgilendiren maaş zammı ile kıdem tazminatı ile maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin kararı imzaladı.

İmzalanan karar ile sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılması kesinleşti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu. Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Böylece bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması konusunda da karar alındı.

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