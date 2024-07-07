Altın sahipleri dikkat! Bakanlık kararıyla yasaklanıyor

Yeni ekonomi yönetimi, 28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından görevi devraldı ve Ağustos ayında, özellikle Türkiye'deki ekonomik belirsizlikler ışığında, işlenmemiş altın ithalatını sınırlayan önlemler aldı. Bu hamle, şirketlerin ve bireysel yatırımcıların altına olan yatırım eğilimini sınırlamayı amaçlıyordu. Bir yıl sonra, bu önlemlere ek olarak, çeyrek ve yarım gram altın üretimi de yasaklandı. Ekonomi yönetiminin bu adımları, özellikle kuyumculuk ve mücevherat sektöründen eleştiri aldı. Sektör temsilcileri, uygulanan kısıtlamaların anlamsız olduğunu savunarak gevşetilmesi yönünde çağrıda bulundular.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay yaptığı açıklamada, altın ithalatı üzerindeki kotaların devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek, "Altına yönelik biz bir kota uygulamasına gittik. Tabii ki çıkar çevreleri memnun değil... Valla kusura bakmasınlar, bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, sonra bir köşede atıl olarak duracak." dedi.



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Altın piyasasında normalleşme beklentilerine karşın, ekonomik politikalar çerçevesinde kısıtlamaların artırılacağı bilgisi edinildi. Son üç aydır sabit bir seyir izleyen dolar kuru, altın fiyatlarını ons ile tam bir uyuma soktu ve bu durum, yakın gelecekte beklenen altın talebinin şimdiden sınırlandırılmasına yönelik önlemlerin alınmasına neden oldu.

Kuyumculuk sektörünün önde gelen isimlerinden İslam Memiş, ekonomi yönetiminin yaz döneminde 22 ayar gram altın üretimini askıya alma hazırlığında olduğunu ifade etti ve bu kararın alınması durumunda, ileride 24 ayar 1 gram altın üretimine de yansıyabileceği konusunda uyarıda bulundu. Şimşek yönetimi, göreve geldiği geçen yıl, çeyrek ve yarım gram altın üretimini durdurma kararı almıştı. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan düğün sezonu dolayısıyla, gram altın üretimine yönelik kısıtlamaların getirilmesi öngörülüyor.