"Asgari ücrete ara zam yok" denilmişti: Milletvekilleri ve bakanlara yapılacak zam belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı son verilere göre, haziran ayında enflasyon oranı %1,64 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomik göstergelerin olumlu seyrettiği belirtilmesine rağmen, asgari ücret ve emekli maaşlarına beklenen ek zammın yapılmaması dikkat çekti. Öte yandan, milletvekili ve bakan maaşlarında önemli artışlar yaşandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından, milletvekili ve bakan maaşlarına yapılacak olan zamlar da kamuoyu ile paylaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emekli maaşlarına ek zam konusunda kapıları kapattığını ve ek zammın söz konusu olmadığını ifade etti. Emekliler ve asgari ücretlilerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde, bakanların maaşlarına temmuz ayı itibarıyla kişi başı 28 bin lira zam yapılması kararlaştırıldı. Bu zam ile birlikte bakan maaşları, 8.5 asgari ücret düzeyinden 10 asgari ücrete, 14.5 emekli maaşından ise 17.3 emekli maaşına yükseltildi.

17 ASGARİ ÜCRET OLDU

Erdoğan Süzer'in Sözcü'deki haberine göre, bakan ve milletvekili emeklilerinin aylık gelirleri önemli bir artış gösterdi. Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte, bu kişilerin aylık kazançları 47 bin lira artarak 241 bin liradan 288 bin liraya yükseldi. Böylece, bakanların maaşları 17 asgari ücret düzeyine ulaştı.

MEHMET ŞİMŞEK NE KADAR MAAŞ ALIYOR

Türkiye'de bakan ve milletvekillerinin maaşlarına yapılan zam, emekli aylıklarının yaklaşık 29 katına ulaşmasına neden oldu. Temmuz ayı itibarıyla, bakanların maaşlarına 27 bin 921 lira eklenerek 172 bin 514 liraya yükselirken, bakan yardımcılarının ve milletvekillerinin brüt maaşları da sırasıyla 142 bin liradan 169 bin liraya ve 141.8 bin liradan 169.3 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca, hem bakanlık hem de milletvekilliği emekliliği bulunan kişilerin aylık gelirleri 241 bin liradan 288 bin liraya, sadece milletvekilliği emekliliği alanların gelirleri ise 239 bin liradan 285 bin liraya arttı. Öte yandan, vefat eden bakan ve milletvekillerinin eşlerine ödenen dul aylığı da 73 bin liradan 87 bin liraya yükseltildi.