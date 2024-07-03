İşte meslek meslek zamlı maşlar ortaya çıktı. Enflasyon zammı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
İşte meslek meslek zamlı maşlar ortaya çıktı. Enflasyon zammı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2024’ün ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Peki mesleklerin zamlı maaşları ne oldu? İşte yeni maaşlar…

TÜİK haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu verilere göre enflasyon haziranda yüzde 1,64 artarken, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu. Veriler beklentinin altında açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre memur ve memur emeklilerinin maaşı temmuz yüzde 19.31, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 24.73 oranında zamlandı.

Bu kapsamda, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL’den 39 bin 177 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 TL’den 17 bin 587 TL’ye çıktı.

Bu artışlar sonucunda 2024 yılı temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şu şekilde hesaplandı:

zamlimemur1.jpg

Bu artışlar neticesinde 2024’ün temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şu şekilde oldu:

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Belirlenen maaş tablolarına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmeyip, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklenmiştir.

Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) baz alındı.

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