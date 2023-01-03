Memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağının ilk işareti belli oldu

ENAG, aralık ayı enflasyon rakamlarını paylaştı.
Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 5.18 arttı. Son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 38.57 oldu. Yıllık enflasyondaki artış yüzde 137,55'e ulaştı.
TÜİK’İN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların belirleyicisi olarak enflasyon rakamları TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası oluşacak enflasyon farkı maaş zammı olarak yansıyacak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.