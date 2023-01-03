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Memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağının ilk işareti belli oldu

TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamları öncesinde emekli ve memurların alacağı maaş zammının ilk işareti belli oldu. ENAG, aralık ayı enflasyonunun yüzde 5,18 olduğunu duyururken yıllık enflasyonun ise yüzde 134,55 olarak açıkladı. TÜİK’in saat 10.00’da yapacağı açıklama sonrası maaş zammı belli olacak.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 09:24
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Memur ve emeklinin maaş zammının ilk işareti belli oldu

Memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağının ilk işareti belli oldu
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ENAG, aralık ayı enflasyon rakamlarını paylaştı.

Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 5.18 arttı. Son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 38.57 oldu. Yıllık enflasyondaki artış yüzde 137,55'e ulaştı.

TÜİK’İN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların belirleyicisi olarak enflasyon rakamları TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası oluşacak enflasyon farkı maaş zammı olarak yansıyacak.

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İlyas
3.01.2023 09:41
Aralık ayı enflasyonu en az%7 olması gerekir mahkemeye gideceğiz  
 
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