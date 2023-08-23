Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmelerde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur ve emekli zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?

Memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranı merak ediliyor. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?

Hükümet ve sendikalar arasında 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin dördüncü toplantısında kamu-işveren, 3. teklifini sundu. Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşaması sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 3. zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti. Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 22 Ağustos saat 20.30'da başlayıp, 23 Ağustos saat 03.40'ta sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."

Bakan Vedat Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Işıkhan ve Ali Yalçın, hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.

Uzlaşı sağlanamayan zam oranı için sürecin devamında devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

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