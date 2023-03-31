Meral Akşener: Millet tehdidin olmadığı bir seçim atmosferi istiyor

İSTANBUL - BAŞAK CANITEZ / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halit Kıvanç Şehit Stadı açılış töreninde; “Milletimizin siyasetçiden beklediği seçmenin velinimet olduğu, seçmene yönelik, milletimize yönelik hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfretmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halit Kıvanç Şehir Stadı Açılış Töreni’ne katıldı. Akşener, kürsüye çıkarken atılan “Her şey çok güzel olacak” sloganlarına “Bence de” karşılığını verdi. Halit Kıvanç’ın ailesinin de katıldığı açılışta Akşener, şunları söyledi:

“Bugün çok değerli bir ismin ansına bu güzel stadın açılışını yapıyoruz. Gençliğimizde hayranlık duyduğumuz rol modelimiz olan rahmetli Halit Kıvanç anısına, adına bir stat açmak üzere buradayız. Bu güzelliğin sürmesi ve tüm Türkiye’ye yayılması için buradaki manzaranın Türkiye’nin her tarafında görülmesi gerekiyor."

“BİRİMİZ HEPİMİZ HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN BİR ARAYA GELDİK”

"Bu millet öyle büyük bir millet ki bir deprem oldu, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için bir araya geldik, herkes bir dilim ekmeğini ikiye böldü. Dün Adıyaman’daydım ondan evvel Maraş’ta, ondan evvel de Hatay’daydım. Hatay’da Ekrem başkanla ve diğer başkanların hizmetleriyle karşılaştık, Kahramanmaraş’ta Mansur başkan ve diğer belediye başkanların gayretleriyle hizmetleriyle karşılaştık. Bütün STK’ların, bütün siyasi partilerin bir STK gibi çalıştığı hizmetlerle karşılaştık."

"MİLLET TEHDİDİN OLMADIĞI BİR SEÇİM ATMOSFERİ İSTİYOR"

"Dün Adıyaman’da ilginç bir şey oldu. Bir vatandaşımız dedi ki; ‘ilk defa Gölbaşı’na Cizre Belediyesi, Tokat Belediyesi ve Esenler Belediyesi geldi, ben çağırdım onlar geldi’ dedi. Ben de kendisine dedim ki ‘Allah onlardan razı olsun, sizin de bu organizasyonunuzdan razı olsun’. Bir kaşık suyu, bir dilim ekmeği, bir konteyneri, bir çadırı, bir damacana suyu kim veriyorsa Allah onlardan razı olsun. Demem o ki; milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Milletimizin siyasetçiden beklediği seçmenin velinimet olduğu, seçmene yönelik, milletimize yönelik hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfretmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor. Deprem bize bunu gösterdi, ölümün ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Deprem bize ecelin ne bir nefes evvel ne bir nefes sonra olduğunu gösterdi. Deprem bize birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi."

“BÖYLE BİRLEŞTİRİCİ İNSANLARA HANGİ GÖRÜŞTE OLURSA OLSUN İHTİYACIMIZ VAR”

"Halit ağabey, bunlardan biriydi, bu insanlardan biriydi. Ben, MHP Kocaeli İl Başkanı’nın kız kardeşiydim, ağabeyimde ben de severdik eşinizi. Başka solcu arkadaşlarımız da sever, sayardı sizin eşinizi. Böyle birleştirici insanlara hangi görüşte olursa olsun o insanların ortak noktası olan insanlara ihtiyacımız var. Onun için bu isim çok önemli, bu isim bu seçim için önemli, siyasetçilere ders vermesi için önemli. Ben bu ismin ışığında Ekrem başkana çok teşekkür ediyorum, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımıza da bütün siyasi partilerin mensuplarına da çok teşekkür ediyorum.”